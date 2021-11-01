В трех школах Ишима откроют стоматологические кабинеты

| Фото: Ишимская городская стоматологическая поликлиника | Фото: Ишимская городская стоматологическая поликлиника

Стоматологические кабинеты откроют в ишимской коррекционной школе-интернате, школах №№ 5 и 12, сообщает Ишимская городская стоматологическая поликлиника.

По словам и.о. главного врача поликлиники Татьяны Сорокиной, это один из наиболее удобных и эффективных способов гигиенического воспитания и профилактики заболеваний полости рта. К реализации идеи готовились долго.

"При всей кажущейся простоте этот вопрос потребовал всестороннего рассмотрения: от получения лицензии до закупки оборудования. Необходимо было также обеспечить соблюдение всех санитарных норм, решить кадровый вопрос", - сказала она.

По словам директора коррекционной школы Галины Калугиной, для детей с ограниченными возможностями здоровья такой вариант оказания медицинских услуг — один из самых удобных. Им требуется больше внимания со стороны врачей различных специальностей.

В планах у руководства городской поликлиники — открытие еще двух стоматологических кабинетов в декабре на базе школ № 5 и № 12. Организационные вопросы решены, в ближайшее время будут утверждены графики их работы.