"Венгерские рапсодии" Листа исполнит Тюменский филармонический оркестр
| Фото: Тюменская филармония ВКонтакте
Концерт, посвященный композиторам Ференцу Листу и Антонину Дворжаку, пройдет в Тюменской филармонии 10 декабря, начало в 19 часов.
По информации Тюменского концертно-театрального объединения, концерт входит в абонемент "Великие юбиляры".
Музыканты исполнят Симфоническую поэму "Прелюды", "Венгерские рапсодии" Ференца Листа.
В программе, посвященной Дворжаку, прозвучит Симфония № 8.
Приобрести билеты можно в кассах Тюменского концертно-театрального объединения или на сайте.
Возрастное ограничение 6+.