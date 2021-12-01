  • 1 декабря 20211.12.2021среда
  • В Тюмени -1..1 С 7 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

"Венгерские рапсодии" Листа исполнит Тюменский филармонический оркестр

Общество, 08:15 01 декабря 2021

Тюменская филармония ВКонтакте | Фото: Тюменская филармония ВКонтакте

Концерт, посвященный композиторам Ференцу Листу и Антонину Дворжаку, пройдет в Тюменской филармонии 10 декабря, начало в 19 часов.

По информации Тюменского концертно-театрального объединения, концерт входит в абонемент "Великие юбиляры".

Музыканты исполнят Симфоническую поэму "Прелюды", "Венгерские рапсодии" Ференца Листа.

В программе, посвященной Дворжаку, прозвучит Симфония № 8.

Приобрести билеты можно в кассах Тюменского концертно-театрального объединения или на сайте.

Возрастное ограничение 6+.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Тюменский филармонический оркестр

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:35 01.12.2021Краевед Павел Ситников проведет авторскую прогулку в центре Тюмени
09:25 01.12.2021Сергей Чирков: 95 % сотрудников кофеен Garden привиты
08:59 01.12.2021Зима в Тюменской области началась с гололеда
08:38 01.12.2021Тюменцам предлагают создать рукописную книгу для конкурса "Солнечные страницы детства"