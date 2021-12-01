"Венгерские рапсодии" Листа исполнит Тюменский филармонический оркестр

| Фото: Тюменская филармония ВКонтакте | Фото: Тюменская филармония ВКонтакте

Концерт, посвященный композиторам Ференцу Листу и Антонину Дворжаку, пройдет в Тюменской филармонии 10 декабря, начало в 19 часов.

По информации Тюменского концертно-театрального объединения, концерт входит в абонемент "Великие юбиляры".

Музыканты исполнят Симфоническую поэму "Прелюды", "Венгерские рапсодии" Ференца Листа.

В программе, посвященной Дворжаку, прозвучит Симфония № 8.

Приобрести билеты можно в кассах Тюменского концертно-театрального объединения или на сайте.

Возрастное ограничение 6+.