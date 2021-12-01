В Тюмени 164 человека сдали кровь в "Донорскую субботу"

| Фото: из сообщества "Тюменская областная станция переливания крови" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Тюменская областная станция переливания крови" во ВКонтакте

84 литра консервированной крови заготовили на областной Станции переливания крови в "Донорскую субботу" 27 ноября. Об этом сообщила заведующая отделом комплектования донорских кадров Светлана Гурьева.

"Было зарегистрировано 199 доноров, 176 направлены на донацию, из них сдали 164 кровь, - пояснила она. - Дата следующего дня донора пока не определена, думаю, он будет проведен в декабре перед Новым годом. Информацию следует уточнять на сайте Станции переливания крови".

Татьяна Ковалева