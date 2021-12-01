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В Тюмени 164 человека сдали кровь в "Донорскую субботу"

Общество, 17:52 01 декабря 2021

из сообщества "Тюменская областная станция переливания крови" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Тюменская областная станция переливания крови" во ВКонтакте

84 литра консервированной крови заготовили на областной Станции переливания крови в "Донорскую субботу" 27 ноября. Об этом сообщила заведующая отделом комплектования донорских кадров Светлана Гурьева.

"Было зарегистрировано 199 доноров, 176 направлены на донацию, из них сдали 164 кровь, - пояснила она. - Дата следующего дня донора пока не определена, думаю, он будет проведен в декабре перед Новым годом. Информацию следует уточнять на сайте Станции переливания крови".

Татьяна Ковалева

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# доноры , станция переливания крови

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