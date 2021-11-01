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Кадетами Росгвардии стали 70 тюменских школьников

Общество, 17:45 30 ноября 2021

Управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: Управление Росгвардии по Тюменской области

Церемонию посвящения в кадеты Росгвардии прошли 70 тюменских школьников – воспитанников специализированных групп Алый парус І, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Мероприятие состоялась на базе ОМОН 29 ноября, в день рождения генерала от инфантерии Евграфа Комаровского – первого командующего внутренней стражей России, которая стала прообразом войск национальной гвардии РФ.

"Третий год подряд мы принимаем в ряды юных тюменцев. Отрадно, что желание ребят обучаться по профилю Росгвардии растет с каждым годом", - отметил начальник управления Росгвардии по Тюменской области полковник полиции Евгений Федоткин.

За время совместной работы с центром "Алый парус" и гимназией № 16 реализованы военно-патриотические проекты, кадеты успешно выступают на различных конкурсах и состязаниях, изучают военное дело и специфику службы войск правопорядка, принимают участие в ведомственных акциях Росгвардии.

После напутственных слов юные тюменцы дали торжественное обещание кадета Росгвардии и получили из рук боевых офицеров ведомства краповые тельняшки и шевроны войск национальной гвардии. Затем была объявлена минута молчания в память о героях Отечества, возложены цветы к мемориалу сотрудникам ОМОН, погибшим при исполнении служебного долга.

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# кадеты , Росгвардия

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