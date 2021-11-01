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Тюменские лыжники и сноубордисты при авиаперелетах могут провезти инвентарь бесплатно

Общество, 18:52 30 ноября 2021

Алексей Туркин, аэропорт Рощино

Владельцы лыж или сноубордов могут комфортно путешествовать на самолетах со своим спортивным инвентарем, открывая для себя лыжные трассы и покоряя новые вершины, с 1 декабря. Авиакомпании снижают тарифы на перевозку спортинвентаря.

По информации тюменского аэропорта Рощино, "Россия" на рейсах, выполняемых внутри РФ в партнерстве с "Аэрофлотом", с 1 декабря 2021 г. по 15 мая 2022 г. предоставит пассажирам дополнительное место бесплатного регистрируемого багажа для провоза одного комплекта лыжного снаряжения общим весом до 23 кг.

Партнер международного аэропорта Рощино - авиакомпания Ютэйр - предоставляет право бесплатного провоза лыж и сноубордов пассажирам с тарифами "Премиум" и "Евробизнес", а также владельцы карт Utair Status уровней Gold и Silver.

"Дополнительная акция при покупке билетов до 15 декабря для тарифов "Оптимум" и "Минимум" стоимость провоза спортинвентаря при покупке билета на сайте составит 1399 рублей, при покупке в аэропорту 2000 рублей", - уточнили в воздушной гавани.

Важно перед покупкой авиабилетов дополнительно уточнить габариты, стоимость и условия провоза багажа на официальных сайтах перевозчиков.

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# аэропорт Рощино

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18:52 30.11.2021Тюменские лыжники и сноубордисты при авиаперелетах могут провезти инвентарь бесплатно