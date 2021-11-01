Тюменские лыжники и сноубордисты при авиаперелетах могут провезти инвентарь бесплатно

Алексей Туркин, аэропорт Рощино Алексей Туркин, аэропорт Рощино

Владельцы лыж или сноубордов могут комфортно путешествовать на самолетах со своим спортивным инвентарем, открывая для себя лыжные трассы и покоряя новые вершины, с 1 декабря. Авиакомпании снижают тарифы на перевозку спортинвентаря.

По информации тюменского аэропорта Рощино, "Россия" на рейсах, выполняемых внутри РФ в партнерстве с "Аэрофлотом", с 1 декабря 2021 г. по 15 мая 2022 г. предоставит пассажирам дополнительное место бесплатного регистрируемого багажа для провоза одного комплекта лыжного снаряжения общим весом до 23 кг.

Партнер международного аэропорта Рощино - авиакомпания Ютэйр - предоставляет право бесплатного провоза лыж и сноубордов пассажирам с тарифами "Премиум" и "Евробизнес", а также владельцы карт Utair Status уровней Gold и Silver.

"Дополнительная акция при покупке билетов до 15 декабря для тарифов "Оптимум" и "Минимум" стоимость провоза спортинвентаря при покупке билета на сайте составит 1399 рублей, при покупке в аэропорту 2000 рублей", - уточнили в воздушной гавани.

Важно перед покупкой авиабилетов дополнительно уточнить габариты, стоимость и условия провоза багажа на официальных сайтах перевозчиков.