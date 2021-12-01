Тюменцам предлагают создать рукописную книгу для конкурса "Солнечные страницы детства"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Конкурс "Солнечные страницы детства" объявили тюменские библиотекари. Участникам предлагают написать историю о семье - авторский рассказ, стихотворение, сказку или заметку с реалистичным или фантастическим сюжетом и оформить их в виде книги, сообщает Областная научная библиотека.

В конкурсе могут участвовать юные авторы от пяти лет, школьники, студенты до 21 года, семьи, творческие коллективы, детские центры творчества. Можно участвовать как индивидуально, так и коллективно.

Номинации конкурса: "Связь времен и поколений" (исторические события; памятные, юбилейные даты; народное искусство и традиции России); "Заповедный мир Заполярья" (к 90-летию Кандалакшского государственного заповедника; к 30-летию Государственного природного заповедника "Пасвик"; тема уникальности природы территории Арктики); "БезГраничная Скандинавия" (открываем мир литературы, культуры, истории скандинавских стран: Норвегия, Финляндия, Швеция); "Прогулки по Тюмени"; "Читая сказки Константина Яковлевича Лагунова".

Победители получат дипломы и ценные призы, все участники – благодарственные письма и подарки.

Материалы принимают до 5 февраля 2022 г. в филиале ГАУК ТОНБ "Детская библиотека имени Константина Яковлевича Лагунова" по адресу: Тюмень, ул. Тульская, 4/3. Справка по телефону (3452) 359-842.

Положении о конкурсе здесь.