  • 15 декабря 202515.12.2025понедельник
  • USD79,7296
    EUR93,5626
  • В Тюмени -13..-15 С 2 м/с ветер юго-восточный

Медалями и почетными званиями наградил жителей Тюменской области президент РФ

Общество, 20:17 15 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Медалями и почетными званиями наградил жителей Тюменской области президент России Владимир Путин. В частности, за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитание детей награждены медалями ордена "Родительская слава" Гузель и Нур Ахметчановы, Людмила и Роман Козловы, сообщает инфоцентр регионального правительства.

За заслуги в области геодезии и картографии, многолетнюю добросовестную работу почетное звание "Заслуженный работник геодезии и картографии Российской Федерации" присвоено начальнику отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии Тюменской области Игорю Одинцу.

За заслуги в области социальной защиты населения и многолетнюю добросовестную работу почетное звание "Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации" присвоено директору Регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации Маргарите Бабушкиной.

Указ президента РФ "О награждении государственными наградами Российской Федерации" размещен на портале правовой информации.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Владимир Путин , государственная награда

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:16 15.12.2025Тюменские студенты участвовали в фестивале РУДН им. Патриса Лумумбы
20:38 15.12.2025Фильм "Тобольский пехотный полк" презентовали участникам "Боевого кадрового резерва"
20:25 15.12.2025Взаимодействие межвузовского кампуса и бизнеса обсуждают в Тюмени
20:17 15.12.2025Медалями и почетными званиями наградил жителей Тюменской области президент РФ

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора