Медалями и почетными званиями наградил жителей Тюменской области президент РФ

Медалями и почетными званиями наградил жителей Тюменской области президент России Владимир Путин. В частности, за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитание детей награждены медалями ордена "Родительская слава" Гузель и Нур Ахметчановы, Людмила и Роман Козловы, сообщает инфоцентр регионального правительства.

За заслуги в области геодезии и картографии, многолетнюю добросовестную работу почетное звание "Заслуженный работник геодезии и картографии Российской Федерации" присвоено начальнику отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии Тюменской области Игорю Одинцу.

За заслуги в области социальной защиты населения и многолетнюю добросовестную работу почетное звание "Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации" присвоено директору Регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации Маргарите Бабушкиной.

Указ президента РФ "О награждении государственными наградами Российской Федерации" размещен на портале правовой информации.