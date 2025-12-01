Александр Моор назвал работу с первичными отделениями "Единой России" важной задачей

| Фото: Канал Александра Моора в Мах | Фото: Канал Александра Моора в Мах

Работа с первичными отделениями "Единой России" – важнейшая задача. Именно они – мощный актив партии, находятся в непосредственной близости к людям, знают и понимают проблемы жителей, решение которых требует максимально быстрой реакции.

Об этом губернатор Тюменской области Александр Моор написал в своих официальных аккаунтах в социальных сетях, подводя итоги работы регионального отделения "Единой России" за 2025 год.

"Чтобы вовремя отвечать на все возникающие вопросы, секретарей необходимо обучать коммуникациям. Этому сегодня был посвящён очередной образовательный трек. Мы планомерно развиваем работу первичных отделений. "Единая Россия" не только организует обучение, но и поощряет за эффективную работу. Сегодня на форуме вручил благодарности лучшим секретарям первичек", - отметил глава региона.

Он поблагодарил всех инициативных, деятельных единомышленников за вовлеченность в жизнь регионального отделения "Единой России".