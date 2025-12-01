В Тюмени начали бесплатную отправку новогодних открыток в любой город страны и за границу

Тюменское концертно‑театральное объединение совместно с Почтой России запустило праздничную акцию. Зрители культурных мероприятий структурных подразделений ТКТО могут бесплатно отправить новогоднюю открытку родным и друзьям в любой город России и даже за границу.

Старт акции дали 12 декабря в Тюменском театре кукол, где в течение трех дней работали почтовые волонтеры, и было доступно 800 эксклюзивных открыток с фирменной символикой культурного учреждения.

Но и после закрытия пункта в театре кукол возможность отправить праздничное послание сохраняется. До конца декабря мобильные пункты будут работать в других культурных учреждениях. Зрителям спектаклей и концертов предложат открытки, помогут правильно их оформить и подготовить к отправке. Всего в этом сезоне организаторы подготовили более 1 тыс. 700 открыток. Каждое учреждение культуры разработало свой уникальный дизайн, а Почта России дополнила отправления специальным новогодним тюменским штемпелем.

"За три года проведения акции мы отправили уже несколько тысяч праздничных посланий, – рассказала в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель направления по внешним коммуникациям Почты России в Тюменской области Яна Ботвалинская. – Открытки разлетелись по всей стране, от соседних регионов до крупнейших городов, а также достигли США, Португалии и Казахстана. Ручная открытка – это не просто поздравление, а маленький исторический документ, который через годы сможет рассказать о нашем времени".

Добавим, полная программа новогодних мероприятий ТКТО доступна на сайте театральная‑ёлка.рф. А посмотреть, где и когда будут организованы мобильные пункты по отправке открыток, можно здесь.

Напомним, новогодняя кампания в Тюменском театре кукол стартовала 12 декабря с постановки "Щелкунчик".

Инна Кондрашкина