  • 15 декабря 202515.12.2025понедельник
  • USD79,7296
    EUR93,5626
  • В Тюмени -13..-15 С 2 м/с ветер юго-восточный

В Тюмени начали бесплатную отправку новогодних открыток в любой город страны и за границу

Общество, 19:43 15 декабря 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменское концертно‑театральное объединение совместно с Почтой России запустило праздничную акцию. Зрители культурных мероприятий структурных подразделений ТКТО могут бесплатно отправить новогоднюю открытку родным и друзьям в любой город России и даже за границу.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Старт акции дали 12 декабря в Тюменском театре кукол, где в течение трех дней работали почтовые волонтеры, и было доступно 800 эксклюзивных открыток с фирменной символикой культурного учреждения.

Но и после закрытия пункта в театре кукол возможность отправить праздничное послание сохраняется. До конца декабря мобильные пункты будут работать в других культурных учреждениях. Зрителям спектаклей и концертов предложат открытки, помогут правильно их оформить и подготовить к отправке. Всего в этом сезоне организаторы подготовили более 1 тыс. 700 открыток. Каждое учреждение культуры разработало свой уникальный дизайн, а Почта России дополнила отправления специальным новогодним тюменским штемпелем.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"За три года проведения акции мы отправили уже несколько тысяч праздничных посланий, – рассказала в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель направления по внешним коммуникациям Почты России в Тюменской области Яна Ботвалинская. – Открытки разлетелись по всей стране, от соседних регионов до крупнейших городов, а также достигли США, Португалии и Казахстана. Ручная открытка – это не просто поздравление, а маленький исторический документ, который через годы сможет рассказать о нашем времени".

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Добавим, полная программа новогодних мероприятий ТКТО доступна на сайте театральная‑ёлка.рф. А посмотреть, где и когда будут организованы мобильные пункты по отправке открыток, можно здесь.

Напомним, новогодняя кампания в Тюменском театре кукол стартовала 12 декабря с постановки "Щелкунчик".

Инна Кондрашкина

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Новый год , открытки , Почта России , ТКТО , Тюменский театр кукол

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:16 15.12.2025Тюменские студенты участвовали в фестивале РУДН им. Патриса Лумумбы
20:38 15.12.2025Фильм "Тобольский пехотный полк" презентовали участникам "Боевого кадрового резерва"
20:25 15.12.2025Взаимодействие межвузовского кампуса и бизнеса обсуждают в Тюмени
20:17 15.12.2025Медалями и почетными званиями наградил жителей Тюменской области президент РФ

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора