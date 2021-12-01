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Директором института математики ТюмГУ стал профессор РАН

Общество, 16:23 01 декабря 2021

пресс-служба Новосибирского государственного университета | Фото: пресс-служба Новосибирского государственного университета

Директором института математики и компьютерных наук Тюменского госуниверситета назначен российский учёный-математик, профессор РАН Евгений Вдовин. В вузе он будет реализовывать проекты, касающиеся массового математического образования и взаимодействия математики с гуманитарными науками.

Евгений Вдовин — доктор физико-математических наук, его научный интерес — теория групп и интеграция математики в технологии машинного обучения, сообщили в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ. В Тюмень ученый переехал из Новосибирска, где занимал должность директора математического центра в Академгородке.

Ранее Евгений Вдовин сотрудничал с ТюмГУ в рамках интенсивна по карбоновой тематике, эта работа продолжится. Ученого интересует математический аспект в проблеме секвестрации углерода. Евгений Вдовин примет участие в разработке так называемого карбонового калькулятора для подсчета углеродного баланса на научной основе.

Также он будет работать с командой ТюмГУ в рамках реализации задач третьей миссии университета — налаживать взаимодействие науки, власти и бизнеса в Тюменской области.

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