Евгений Заболотный: вакцинация – главное средство сохранения жизни

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Тюменские ветераны активно поддерживают принимаемые правительством меры борьбы с коронавирусной инфекцией, в том числе связанные с формированием коллективного иммунитета.

Об этом председатель областного Совета ветеранов войны и труда, депутат городской думы Степан Киричук рассказал в ходе пленума региональной организации.

По его словам, сегодня в области проживает более 400 тыс. ветеранов, среди которых особая категория – фронтовики Великой Отечественной войны, труженики тыла военных лет, узники фашистских концлагерей, жители блокадного Ленинграда.

Также участвуют в общественной жизни ветераны локальных войн и конфликтов, ликвидаторы последствий в зонах повышенной радиации. Эту работу активно дополняют ветераны труда, пенсионеры, прославившие регион своим мирным трудом.

Председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов заверил, что обеспечение бесперебойной работы системы здравоохранения – один из приоритетов бюджетной политики региона. "Принято решение об увеличении финансирования в текущем году региональной программы "Развитие здравоохранения" до 31,5 миллиардов рублей", - добавил он.

Евгений Заболотный подчеркнул, что в непростое время становится понятна ценность каждой жизни. Председатель гордумы разделяет мнение губернатора области Александра Моора, а также председателя областной думы Сергея Корепанова о необходимости вакцинации.

"Ее нужно беречь всеми возможными средствами. Одно из главнейших сегодня – вакцинация населения. Совместная работа депутатов и ветеранских организаций направлена, в том числе, на создание коллективного иммунитета в нашем городе для крепкого здоровья всех жителей", - резюмировал Заболотный.

Николай Ступников