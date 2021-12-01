Тюменского наркодельца отправили в колонию на 10 лет

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

К 10,5 годам лишения свободы за покушение на сбыт наркотиков приговорен 26-летний ранее судимый житель Тюмени. Он проведет срок в исправительной колонии особого режима, в его действиях установлен особо опасный рецидив. Приговор вынес Ленинский районный суд, сообщает региональная прокуратура.

Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств) и ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта). 9 июня 2021 года он забрал из двух тайников более 17 граммов наркотиков для сбыта. После этого он отсыпал себе немного вещества для личного употребления, а остальную часть наркотических средств разложил по тайникам. На молодого человека обратил внимание проезжавший мимо автопатруль ППС. Наркоделец сбросил сверток с веществом в урну, который обнаружили сотрудники полиции. Кроме того, у фигуранта был изъят телефон с адресами сделанных закладок. Опасные вещества нашли и изъяли из незаконного оборота.

Приговор в законную силу не вступил.

Добавим, ранее молодой человек в мае 2015 года был осужден Калининским районным судом Тюмени за наркопреступление к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.