На оплачиваемую стажировку в "ТехноСпарк" попадут студенты ТюмГУ по итогам деловой игры

| Фото: группа Школа перспективных исследований | SAS ВКонтакте | Фото: группа Школа перспективных исследований | SAS ВКонтакте

Деловая технологическая игра "Построй компанию. Продай компанию" состоится в институте социально-гуманитарных наук ТюмГУ (ул. Ленина, 23) 3 декабря с 10 до 19 часов. Студентов, которые хорошо проявят себя, пригласят к участию в отборе на оплачиваемую предпринимательскую практику в группе компаний "ТехноСпарк".

За девять часов студенты пройдут путь от идеи создания бизнеса до продажи компании и разовьют предпринимательские компетенции, разбирая деловые ситуации из реального бизнеса.

Участников просят взять с собой устройство для подключения к интернету — смартфон, планшет или ноутбук.

Регистрация на деловую игру продлится до 2 декабря, попробовать свои силы предлагают студентам ТюмГУ всех направлений.