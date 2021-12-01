  • 1 декабря 20211.12.2021среда
  • В Тюмени -1..1 С 7 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

На оплачиваемую стажировку в "ТехноСпарк" попадут студенты ТюмГУ по итогам деловой игры

Общество, 18:35 01 декабря 2021

группа Школа перспективных исследований | SAS ВКонтакте | Фото: группа Школа перспективных исследований | SAS ВКонтакте

Деловая технологическая игра "Построй компанию. Продай компанию" состоится в институте социально-гуманитарных наук ТюмГУ (ул. Ленина, 23) 3 декабря с 10 до 19 часов. Студентов, которые хорошо проявят себя, пригласят к участию в отборе на оплачиваемую предпринимательскую практику в группе компаний "ТехноСпарк".

За девять часов студенты пройдут путь от идеи создания бизнеса до продажи компании и разовьют предпринимательские компетенции, разбирая деловые ситуации из реального бизнеса.

Участников просят взять с собой устройство для подключения к интернету — смартфон, планшет или ноутбук.

Регистрация на деловую игру продлится до 2 декабря, попробовать свои силы предлагают студентам ТюмГУ всех направлений.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# стажировка , ТюмГУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:07 01.12.2021Шестнадцать регионов России заявили о готовности принять "Игры будущего"
18:56 01.12.2021Тюменской школе № 27 помогут с ремонтом инженерных сетей
18:35 01.12.2021На оплачиваемую стажировку в "ТехноСпарк" попадут студенты ТюмГУ по итогам деловой игры
18:26 01.12.2021В Тюменской области до конца года приостановлены массовые мероприятия