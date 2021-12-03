Антропошкола ТюмГУ проведет день открытых дверей

| Фото: группа Антропошкола ТюмГУ ВКонтакте | Фото: группа Антропошкола ТюмГУ ВКонтакте

День открытых дверей Школы исследований окружающей среды и общества ТюмГУ состоится в мультицентре "Контора пароходства" 5 декабря в 11 часов. На встречу приглашают старшеклассников и студентов бакалавриата.

Школа исследований окружающей среды и общества (Антропошкола) — новое научно-образовательное подразделение Тюменского государственного университета, одной из ключевых задач которого является укрепление продуктивного взаимодействия социально-гуманитарных и естественных наук.

Сотрудники антропошколы расскажут, как поступить на новые программы бакалавриата и магистратуры в ТюмГУ, которые создаются при содействии ведущих ученых России и мира, и стать востребованным специалистом в системе "человек — природа". Также в программе дня открытых дверей — деловые игры и тренинги, которые позволят погрузиться в будущую профессию.

Регистрация на встречу — здесь, вход для лиц старше 18 лет в мультицентр "Контора пароходства" — по QR-кодам, присоединиться к онлайн-трансляции можно по ссылке.