Муниципальные власти должны вести основную работу по реализации КРТ, считает Якушев

| Фото: uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Основная практическая работа по проектам комплексного развития территорий лежит на муниципальных властях. Об этом заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев на заседании Совета по вопросам развития местного самоуправления.

"Предстоит не только расселить аварийные дома, предоставив гражданам новое жилье или компенсацию, но и позаботиться о том, что появится на месте снесенных домов. Новые кварталы должны быть современными, обеспеченными всей необходимой инфраструктурой, чтобы жить в них было комфортно. Комплексное развитие территорий - очень перспективный механизм, который позволяет, в том числе, менять облик наших городов. И важно держать на контроле все процессы от начала до конца. Чтобы в жизни получалось так же красиво, как на эскизах, и даже лучше", - обратился к главам городов полномочный представитель главы государства.

Полпред подчеркнул, что комплексное развитие территорий - процесс сложный. Необходимо провести собрания с собственниками, заручиться их поддержкой, обеспечить соблюдение их жилищных прав, рассказать о преимуществах такого решения. Найти и проработать экономику проекта с инвесторами. Положительный результат от КРТ возможен лишь при слаженной командной работе региональных и муниципальных властей.

Владимир Якушев поблагодарил регионы УФО за оперативное формирование нормативной базы по КРТ и пожелал удачи в реализации проектов.

Напомним, в Тюмени осуществляется первый в УФО проект КРТ - строительство 200 тыс. кв. метров жилья на земельном участке 24 га по ул. Камчатской.

Евгений Бабенко