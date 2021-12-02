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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Житель Вагая распилил и похитил чужую пилораму

Происшествия, 16:18 02 декабря 2021

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Мужчину, подозреваемого в краже оборудования из пилорамы, задержали в с. Дубровное, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В полицию обратился предприниматель, у которого на пилораме пропала часть оборудования. Под подозрение попал неоднократно судимый безработный 31-летний житель с. Вагай. Зная о том, что в лесу расположена временно неработающая пилорама, он решил разобрать ее на металлолом. Злоумышленник разрезал шлагбаум, сборщик опила, станину и несколько других металлоконструкций. Краденое он вывозил на автомобиле и складировал во дворе дома. Всего было похищено 200 кг металла, который мужчина планировал сдать в пункт приема лома.

Оперативники изъяли похищенное. Лесопильное оборудование восстановлению не подлежит. По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.

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# Вагайский район , кража

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