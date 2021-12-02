Тюменцы за 9 месяцев 2021 года разместили на счетах эскроу 44 млрд рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

44 млрд рублей разместили тюменцы на счетах эскроу за 9 месяцев 2021 года. Жители Югры и Ямала – 25 и 29 млрд рублей соответственно.

Покупка недвижимости в строящихся объектах с использованием механизма проектного финансирования, по словам управляющего Отделением Банка России по Тюменской области Сергея Попова, стала безопаснее и проще для граждан.

"Деньги дольщиков на счетах эскроу в размере до 10 миллионов рублей защищены государством, - пояснил он. - При этом застройщики обеспечиваются стабильным источником финансирования в виде банковского кредита и не зависят от поступления средств участников долевого строительства. Ставка по таким кредитам в УФО составила 3,3%".

По данным Единой информационной системы жилищного строительства, сообщает пресс-служба Отделения по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации, в Тюменской области, на Ямале и в Югре, 85% новостроек сейчас возводится с использованием счетов эскроу.

Массово жилье строится в Тюмени и Тюменской районе, Сургуте, Ханты-Мансийске, Новом Уренгое. За прошедший год строящиеся объекты появились в Тобольске, Ялуторовске, Туртасе, Упорово.

По завершенным проектам со счетов эскроу уже перечислены 30 млрд рублей застройщикам или банкам в счет погашения полученных ими кредитов на строительство объектов. Более 8,8 тыс. дольщиков стали собственниками жилья.

Банки заключили с застройщиками 247 договоров проектного финансирования, сумма кредитных линий достигла 180 млрд рублей.