Футболисты "Тюмени" выиграли у французов в матче Лиги чемпионов УЕФА

информационный центр правительства Тюменской области информационный центр правительства Тюменской области

Тюменцы увидели хороший современный мини-футбол. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор в интервью телеканалу "Тюменской время" в перерыве мини-футбольного матча между МФК "Тюмень" и чемпионом Франции "Аньер-Вельнё".

Встреча между МФК "Тюмень" и чемпионом Франции "Аньер-Вельнё" в рамках элитного раунда Лиги чемпионов УЕФА завершилась со счетом 5-2. В первом тайме хозяева поля вели со счетом 2:0, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

информационный центр правительства Тюменской области информационный центр правительства Тюменской области

По мнению главы региона, первая победа - отличный задел для того, чтобы выйти с хорошим настроением на остальные игры.

Подать заявку на проведение в Тюмени столь важного турнира в региональном правительстве решили без сомнений, рассказал губернатор.

"Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, отказаться от возможности показать тюменцам хороший современный мини-футбол было нельзя. Тем более, что у нас есть опыт проведения спортивных мероприятий в условиях пандемии. По отзывам гостей, все сделано на хорошем уровне", - сказал Александр Моор.

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Напомним, 3 декабря соперником МФК "Тюмень" станет победитель прошлого сезона в Беларуси "Витэн", а 5 декабря - чемпион Казахстана "Кайрат".

Матчи будут транслироваться на федеральных каналах "Матч! Страна", "Матч! Арена", "Матч! Игра" и на региональном телеканале “Тюменское время” (21 кнопка кабельного ТВ).

По предписанию Роспотребнадзора, игры проходят при 70% заполняемости трибун.