Историческое наследие Александра Невского обсудят в Тюмени накануне Дня героев Отечества

| Фото: из сообщества "Аванпост" | Тюмень" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Аванпост" | Тюмень" во ВКонтакте (архив)

Историческое наследие Александра Невского обсудят на одноименном круглом столе, который пройдет в историческом парке "Россия — моя история" в Тюмени 7 декабря. Событие состоится в рамках празднования Дня героев Отечества.

Участниками станут школьники, участники военно-патриотических отрядов, педагоги. Список гостей уже утвержден.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" методист проектного отдела регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост" Анастасия Вешкурцева, на круглом столе разберут семь направлений. Речь пойдет об образе Александра Невского, его наследии, сохранении памяти о нем.

Подобные круглые столы сотрудники центра "Аванпост" проводят периодически. 2021 год - год 800-летия со дня рождения князя Александра Невского. В 2020 году состоялся круглый стол, посвященный личности легендарного полководца Александра Суворова.

Инна Пахомова