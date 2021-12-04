  • 4 декабря 20214.12.2021суббота
  • В Тюмени -1..-3 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцы стали победителями олимпиад Молодёжного союза экономистов и финансистов РФ

Общество, 19:27 03 декабря 2021

ТИУ | Фото: ТИУ

Трое представителей вузов Тюменской области стали победителями олимпиад и конкурсов Молодежного союза экономистов и финансистов России за 2020–2021 годы. В них приняли участие более 23 тысяч студентов, аспирантов, молодых преподавателей и ученых из 83 регионов России, Республики Беларусь, Украины и Казахстана.

Одной из победительниц XXI Всероссийской олимпиады развития народного хозяйства России стала студентка Тюменского индустриального университета Маргарита Жукова. Магистрантка направления "Менеджмент в нефтегазовом деле" исследовала, как повысить финансовую устойчивость нефтетранспортного предприятия.

При анализе одного из нефтетранспортных предприятий Маргарита выявила несколько ключевых проблем: снижение роста оборотных активов, высокая доля дебиторской задолженности, низкая ликвидность баланса и снижение показателей прибыли.

"Для решения этих проблем я предложила ввести на предприятие факторинг дебиторской задолженности и вырученные средства от факторинга направить на погашение кредиторской задолженности и формирование запасов", — рассказывает Маргарита Жукова.

Ее исследование эксперты всероссийской олимпиады отметили специальным призом за методологический подход в научной работе.

Также победителем XXI Всероссийской олимпиады развития народного хозяйства России стал представитель ТюмГУ Владимир Васильев в номинации "Укрепление валютобаланса России и конвертируемость рубля как лучшей денежной единицы мира", в XI Всероссийском природоохранном конкурсе "Сохраним и приумножим природу России" в номинации "Геоинформационные системы природоохранной деятельности " отмечена работа студента Тюменского индустриального университета Данилы Прилепы.

Влада Нерадовская

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# исследователи , олимпиады , ТИУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:27 03.12.2021Тюменцы стали победителями олимпиад Молодёжного союза экономистов и финансистов РФ
18:52 03.12.2021В Тюмени открыли выставку живописи и графики ямальского художника Андрея Вахрушева
18:41 03.12.2021Ноябрь в Тюменской области в 2021 году был на 2-3 градуса теплее
18:35 03.12.2021В Тюменской области на карантин по COVID-19 закрыты 73 дошкольные группы