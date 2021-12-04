В Тюмени открылся кабинет нейрокоррекции для детей

| Фото: Тюменский областной центр реабилитации инвалидов | Фото: Тюменский областной центр реабилитации инвалидов

Кабинет нейрокоррекции для детей открылся в Тюменском областном центре реабилитации инвалидов, сообщает пресс-служба учреждения.

Кабинет оснащен специальным оборудованием, а специалисты центра: логопеды и психологи, прошедшие дополнительное обучение, - готовы оказать детям профессиональную помощь по направлениям нейрологопедия и нейрокоррекция.

По словам директора центра Лилии Нуримухаметовой, открытие такого кабинета – требование времени. Сегодня многие дети имеют сенсорно-моторные нарушения, нарушения поведения, синдром дефицита внимания и гиперактивности и другие расстройства, связанные с нарушением структур головного мозга и межполушарных связей. Именно в таких случаях и эффективны методы нейрокоррекции.

До конца этого года пройти занятия в кабинете могут более десяти ребят.