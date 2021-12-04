Театры со всей России представят хореографические спектакли в Тюмени

| Фото: Молодежный театральный центр "Космос" во Вконтакте | Фото: Молодежный театральный центр "Космос" во Вконтакте

Показы танцевальных спектаклей из Санкт-Петербурга, Челябинска, Перми и других городов России пройдут в театральном центре "Космос" 13, 14 и 15 декабря.

Откроет гастрольную программу спектакль "Спят медведи и слоны" от театра современного танца из Челябинска. Эта постановка о доверии в современном мире вошла в Long List 2022 "Золотой Маски".

14 декабря можно посмотреть сразу три спектакля по одному билету. Спектакль о грусти об уходящем лете "Август – вечер воскресенья" от пермского Молодежного театра танца Shake dance group. Постановка "Побочный эффект" о погоне за новыми ощущениями от омского коллектива Two Me Dance Company. Спектакль LOOP о людях и их взаимоотношениях со временем от Танцевальной компании "Полуночники" из Санкт-Петербурга.

15 декабря хореографические гастроли завершатся показом двух спектаклей. В постановке "Ок" танцевальная компания "Окоем" из Екатеринбурга покажет как люди общаются в новой реальности интернета. Театр современного танца из Перми в постановке "reКонструкция" покажет, как музыка из балета сочетается с формами хореографии.

Хореографические гастроли – это гостевая программа международного фестиваля хореографических спектаклей SOMA. Фестиваль пройдет в третий раз. Также зрители смогут посетить мастер-класс "Умное тело" и лекцию "Художественное восприятие в танце. Ракурс перформативных практик", сообщает Комсомольская правда - Тюмень.