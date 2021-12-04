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Тюменские студенты стали организаторами всероссийского конкурса "Твой ход"

Общество, 17:36 04 декабря 2021

Всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход» во Вконтакте | Фото: Всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход» во Вконтакте

Члены студсовета Тюменской области Дания Апасова и Юлия Шульц приняли участие в организации финала Всероссийского конкурса для студентов "Твой ход" в Сочи, сообщает АиФ - Западная Сибирь

В финале всех участников поделили на восемь факультетов по разным тематикам. Ключевой задачей было создать проект для студентов, который можно встроить в структуру любого вуза страны.

Тюменки выступили в роли наставников для финалистов проекта по направлению "Образование". Три дня старосты помогали участникам во время генерации идей, проводили рефлексии, готовили команды к защите проекта, а также сформировали для финалистов полезные гайды по работе с приложениями, созданию ботов и сайтов.

Также девушки модерировали встречи с экспертами и генеративные сессии участников.

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