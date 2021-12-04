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Тюменка отличилась на всероссийском конкурсе профмастерства в сфере соцобслуживания

Общество, 19:44 04 декабря 2021

Центр медицинской и социальной реабилитации «Пышма» | Фото: Центр медицинской и социальной реабилитации «Пышма»

Тюменка Светлана Малгина заняла второе место на всероссийском конкурсе профессионального мастерства в сфере социального обслуживания.

Награду победительнице вручил на торжественной церемонии вручил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

В общей сложности во всех этапах конкурса приняли участие более 2 тыс. специалистов, в финал по 15 номинациям вышли 262 участника из 72 регионов. Тюменскую область достойно представила заведующий отделением социально-реабилитационной деятельности центра "Пышма" Светлана Малгина. В номинации "Лучшая практика поддержки семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья" она заняла второе место.

Светлана Малгина руководит отделением с 2010 года. Под ее руководством 38 специалистов помогают с реабилитацией инвалидам по зрению, детям-инвалидам по зрению, слуху, речи, а также ребятам, имеющим хронические заболевания.

Все представленные проекты-победители войдут в библиотеку лучших практик для дальнейшего тиражирования в регионах.

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