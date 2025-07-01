82 патологии выявили нижнетавдинские врачи благодаря новому оборудованию

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

1 тыс. 695 обследований провели врачи областной больницы №15 в Нижней Тавде с использованием нового рентгенографического комплекса. У пациентов выявили 82 патологии различного характера, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Оборудование поступило в учреждение в апреле 2025 года по программе "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".

Каждый сотрудник прошел специальное обучение работе на современном цифровом аппарате. Это позволило обеспечить высокий уровень диагностики и комфорта пациентов.