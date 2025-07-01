  • 17 июля 202517.07.2025четверг
  • USD77,9585
    EUR90,5635
  • В Тюмени 20..22 С 4 м/с ветер западный

82 патологии выявили нижнетавдинские врачи благодаря новому оборудованию

Общество, 11:19 17 июля 2025

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

1 тыс. 695 обследований провели врачи областной больницы №15 в Нижней Тавде с использованием нового рентгенографического комплекса. У пациентов выявили 82 патологии различного характера, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Оборудование поступило в учреждение в апреле 2025 года по программе "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".

Каждый сотрудник прошел специальное обучение работе на современном цифровом аппарате. Это позволило обеспечить высокий уровень диагностики и комфорта пациентов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# национальный проект Продолжительная и активная жизнь , нацпроект , Нижняя Тавда , областная больница , рентген-аппарат

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:36 17.07.2025Ветеринары Тобольского района обследовали скот на личных подворьях селян
12:03 17.07.2025В Тобольске детям с задержкой речевого развития поможет новый проект
11:19 17.07.202582 патологии выявили нижнетавдинские врачи благодаря новому оборудованию
10:46 17.07.2025Тюменские десантники помогли ликвидировать 16 лесных пожаров в Бурятии

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора