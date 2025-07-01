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Ветеринары Тобольского района обследовали скот на личных подворьях селян

Общество, 12:36 17 июля 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив)

164 животных обследовали на африканскую чуму, трихинеллез, бруцеллёз и привили на личных подворьях селян Тобольского района.

Во второй половине года ветеринары возьмут пробы крови еще у 40 свиней для исследования на африканскую чуму. Это высокозаразная инфекция, которая поражает домашних свиней и диких кабанов. Для человека она не опасна, но может нанести существенный экономический ущерб, сообщает администрация Тобольского района.

Также по обращению владельцев хозяйств специалисты ветцентра готовы провести исследование мяса. Обратиться можно по тел. +7 (3456) 24-66-36.

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# ветеринария , Тобольский район

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