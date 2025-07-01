Компания ГК "Северсталь" вошла в строительно-индустриальный кластер

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Компания из ГК "Северсталь" официально присоединилась к Строительно-индустриальному кластеру. Вступление открывает новые возможности для развития строительной отрасли региона и внедрения современных технологий в проекты любой сложности, сообщили в кластере.

Уникальность компании "Северсталь" заключается в сочетании особенностей деятельности, стратегии, использования передовых технологий строительства на стальном каркасе.

"Мы рады вступлению в кластер такой большой компании, которая предлагает эффективные решения для строительства жилых комплексов, а также обеспечение сервиса для девелоперов от проектирования до монтажа благодаря широкой сети партнёров", - прокомментировала председатель правления Ассоциации "Строительно-индустриальный кластер Ольга Езикеева.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Компания - разработчик передовых технологий стального строительства - является важным участником рынка. Стальные каркасы от компании — это современная и выгодная альтернатива традиционному монолитному строительству. Этот сегмент будет активно развиваться в ближайшие годы. Дома на стальном каркасе отлично удерживают тепло даже в условиях низких температур. Использование металла позволяет девелоперам реализовывать самые смелые и инновационные проекты.

Преимущества для Тюменского региона: экономия до 12 % на строительстве объектов в условиях Крайнего Севера; удобная логистика: материалы доставляют стандартным транспортом — в одну фуру помещается до 21-й панели.

В Строительно-индустриальный кластер входят 85 компаний из семи субъектов РФ. Общий объем выручки - более 78 млрд рублей. Всего в периметре ассоциации находится более 750 компаний.

Анжела Лебедева