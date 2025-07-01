Одного человека спасли из пожара в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пожар в квартире пятиэтажного жилого дома произошел на ул. Малиновского в Тюмени 16 июля. Огнеборцы эвакуировали трех человек, одного спасли. Пострадавших нет. Огонь повредил 15 кв. м внутренней отделки и балкона. Предварительная причина - аварийный режим работы электрооборудования, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

В с. Малышенка Голышмановского округа произошел пожар в частном жилом доме. Огонь повредил 72 кв. м деревянного строения. Пострадавших нет. Предварительная причина - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Всего в Тюменской области 16 июля зафиксировали три техногенных пожара. Спасатели девять раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП.