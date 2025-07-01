  • 17 июля 202517.07.2025четверг
  • USD77,9585
    EUR90,5635
  • В Тюмени 20..22 С 4 м/с ветер западный

Одного человека спасли из пожара в Тюмени

Происшествия, 12:47 17 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пожар в квартире пятиэтажного жилого дома произошел на ул. Малиновского в Тюмени 16 июля. Огнеборцы эвакуировали трех человек, одного спасли. Пострадавших нет. Огонь повредил 15 кв. м внутренней отделки и балкона. Предварительная причина - аварийный режим работы электрооборудования, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

В с. Малышенка Голышмановского округа произошел пожар в частном жилом доме. Огонь повредил 72 кв. м деревянного строения. Пострадавших нет. Предварительная причина - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Всего в Тюменской области 16 июля зафиксировали три техногенных пожара. Спасатели девять раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:47 17.07.2025Одного человека спасли из пожара в Тюмени
12:25 17.07.202515-летний подросток пострадал в ДТП в Тюменском районе
11:52 17.07.2025В Тюменской области действует один локализованный лесной пожар
11:30 17.07.2025Дети стали чаще попадать в ДТП в городских дворах

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора