Одного человека спасли из пожара в Тюмени
Пожар в квартире пятиэтажного жилого дома произошел на ул. Малиновского в Тюмени 16 июля. Огнеборцы эвакуировали трех человек, одного спасли. Пострадавших нет. Огонь повредил 15 кв. м внутренней отделки и балкона. Предварительная причина - аварийный режим работы электрооборудования, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.
В с. Малышенка Голышмановского округа произошел пожар в частном жилом доме. Огонь повредил 72 кв. м деревянного строения. Пострадавших нет. Предварительная причина - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
Всего в Тюменской области 16 июля зафиксировали три техногенных пожара. Спасатели девять раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП.