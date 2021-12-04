В Тобольске прошел митинг, посвященный Дню неизвестного солдата

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Митинг, посвященный Дню неизвестного солдата, прошел в тобольском микрорайоне Сумкино, сообщает городская администрация.

У мемориала защитникам Отечества во все времена собрались неравнодушные жители микрорайона, школьники, представители администрации. Память о погибших воинах почтили минутой молчания. Цветы к мемориалу возложил начальник территориального подразделения администрация п. Сумкино Борис Лютов, учащиеся школы №6 и жители микрорайона.

День неизвестного солдата учрежден в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за ее пределами и чье имя осталось неизвестным.