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Виктория Сливко завоевала серебро в спринтерской гонке на Кубке России

Спорт, 19:10 04 декабря 2021

ЦСП72 | Фото: ЦСП72

Тюменка Виктория Сливко завоевала серебро во второй соревновательный день этапа Кубка России по биатлону, сообщает ЦСП72.

Победу в спринтерской гонке у женщин одержала Анастасия Егорова из Мурманской области. Третьей была на финише представительница Свердловской области Антонина Кирсанова. Виктория Сливко уверено возглавляет общий зачет Кубка России.

У юниорок в спринте победила Анастасия Гришина из Алтайского края. На втором месте спортсменка из Удмуртской Республики Алина Плицева. Третье место заняла представительница Красноярского края Марина Дубова. Тюменка Мария Верстунина заняла шестое место, уступив победительнице чуть больше 25 секунд.

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# Виктория Сливко

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