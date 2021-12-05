Владимир Путин: после выборов "Единая Россия" сразу приступила к выполнению "Народной программы"

Фото: kremlin.ru Фото: kremlin.ru

Успех "Единой России" на выборах был достигнут благодаря каждодневной работе с избирателями задолго до начала избирательной кампании. Об этом заявил президент России Владимир Путин, открывая 20-й съезд партии.

По словам президента, "Единая Россия" в процессе непрерывной работы сформировала программу с которой и вышла к избирателям. "Программа по праву стала называться народной, ведь она основана на предложениях, идеях жителей нашей огромной страны, всех ее регионов. И, что важно, каждый ее пункт обдуман, просчитан с точки зрения реализации исполнения в определенные, конкретные сроки", - подчеркнул глава государства.

Владимир Путин отметил, что фракция "Единая Россия" уже реализует "Народную программу" – ее приоритеты отражены в федеральном бюджете, начиная со следующего года. В том числе - увеличение минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума, индексация пенсий и денежного довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, новые масштабные программы по обеспечению молодежной занятости, расселению аварийного жилья, развитию системы медицинской реабилитации, строительству и капитальному ремонту школ.

"Я благодарю вас за поддержку и оперативную реализацию этих мер, нацеленных на повышение доходов людей, а также за продвижение других инициатив, о которых мы договаривались в ходе избирательной кампании, в том числе в июне и августе, на предыдущих этапах съезда", - обратился к единороссам Владимир Путин.

Секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов отметил, что активная работа над "Народной программой", которую теперь предстоит воплощать в жизнь, велась и в Тюменской области.

"Региональное отделение получило от жителей области 66 тысяч предложений. "Единая Россия" - это партия, которая находится в постоянном контакте с гражданами. Все, что мы делаем, мы делаем вместе с нашими земляками", – отметил Андрей Артюхов. По его словам, больше всего инициатив поступило по вопросам социальной сферы, они касаются поддержки молодых многодетных семей, семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья, пенсионеров.

Евгений Бабенко