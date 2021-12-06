В Тюмени ищут мошенниц, похитивших у пенсионерки 56 тысяч рублей

| Фото: УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

56 тыс. рублей похитили под видом "снятия порчи" злоумышленницы у 85-летней пенсионерки. Подозреваемых разыскивают.

Как сообщает УМВД Тюменской области, днем 2 декабря две женщины под предлогом аренды жилья проникли в квартиру пожилой тюменки по ул. Мельникайте, 99.

Злоумышленницы убедили потерпевшую, что на ней "порча", и провели ряд манипуляций, в том числе и с наличными деньгами, после чего покинули квартиру. Впоследствии потерпевшая обнаружила, что у нее похищена крупная сумма.

Тюменцев, обладающих сведениями о преступлении или подозреваемых, полиция просит сообщить по телефонам: 8 (3452) 794-310, 794-380, либо 8-996-320-92-29.