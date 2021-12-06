  • 6 декабря 20216.12.2021понедельник
  • В Тюмени -3..-5 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени ищут мошенниц, похитивших у пенсионерки 56 тысяч рублей

Происшествия, 12:32 06 декабря 2021

УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

56 тыс. рублей похитили под видом "снятия порчи" злоумышленницы у 85-летней пенсионерки. Подозреваемых разыскивают.

Как сообщает УМВД Тюменской области, днем 2 декабря две женщины под предлогом аренды жилья проникли в квартиру пожилой тюменки по ул. Мельникайте, 99.

Злоумышленницы убедили потерпевшую, что на ней "порча", и провели ряд манипуляций, в том числе и с наличными деньгами, после чего покинули квартиру. Впоследствии потерпевшая обнаружила, что у нее похищена крупная сумма.

Тюменцев, обладающих сведениями о преступлении или подозреваемых, полиция просит сообщить по телефонам: 8 (3452) 794-310, 794-380, либо 8-996-320-92-29.

﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# мошенничество , розыск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:25 06.12.2021Переломы и ушибы получили пострадавшие при пожаре жители Тюменского района
12:32 06.12.2021В Тюмени ищут мошенниц, похитивших у пенсионерки 56 тысяч рублей
11:59 06.12.2021Причиной пожара в Тюменском районе мог стать поджог. Подозреваемый задержан
11:36 06.12.2021Семья с двумя детьми погибла в аварии на трассе Тюмень — Омск под Заводоуковском