В Тобольске при пожаре в машине пострадал пассажир

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пассажир автомобиля пострадал при возгорании в машине в Тобольске ночью 5 декабря.

Видео с камеры наблюдения появилось в социальной сети. На кадрах можно увидеть пару огненных вспышек с небольшим интервалом.

Сообщение о возгорании машины в 15-м мкрн города поступило в 1 час 30 минут в дежурную часть тобольской полиции.

"В результате происшествия травмы получил пассажир автомобиля, водитель не пострадал. Сотрудники полиции осмотрели место происшествия. Записи с камер видеонаблюдения изучаются. Назначено проведение ряда экспертиз для выяснения обстоятельств случившегося", — рассказала пресс-секретарь МО МВД России "Тобольский" Екатерина Копшаева.

Инна Пахомова