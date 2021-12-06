В Тобольске при пожаре в машине пострадал пассажир
Пассажир автомобиля пострадал при возгорании в машине в Тобольске ночью 5 декабря.
Видео с камеры наблюдения появилось в социальной сети. На кадрах можно увидеть пару огненных вспышек с небольшим интервалом.
Сообщение о возгорании машины в 15-м мкрн города поступило в 1 час 30 минут в дежурную часть тобольской полиции.
"В результате происшествия травмы получил пассажир автомобиля, водитель не пострадал. Сотрудники полиции осмотрели место происшествия. Записи с камер видеонаблюдения изучаются. Назначено проведение ряда экспертиз для выяснения обстоятельств случившегося", — рассказала пресс-секретарь МО МВД России "Тобольский" Екатерина Копшаева.
Инна Пахомова