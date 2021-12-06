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В Тобольске при пожаре в машине пострадал пассажир

Происшествия, 13:59 06 декабря 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пассажир автомобиля пострадал при возгорании в машине в Тобольске ночью 5 декабря.

Видео с камеры наблюдения появилось в социальной сети. На кадрах можно увидеть пару огненных вспышек с небольшим интервалом.

Сообщение о возгорании машины в 15-м мкрн города поступило в 1 час 30 минут в дежурную часть тобольской полиции.

"В результате происшествия травмы получил пассажир автомобиля, водитель не пострадал. Сотрудники полиции осмотрели место происшествия. Записи с камер видеонаблюдения изучаются. Назначено проведение ряда экспертиз для выяснения обстоятельств случившегося", — рассказала пресс-секретарь МО МВД России "Тобольский" Екатерина Копшаева.

Инна Пахомова

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# пожары , УМВД России по Тюменской области

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