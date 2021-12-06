Федеральные и региональные торговые сети расширяют продажу продуктов тюменского производства

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Продукция тюменских товаропроизводителей присутствует во всех крупных федеральных и региональных торговых сетях. Их доля в федеральных торговых сетях с начала 2021 года, сообщает пресс-служба Тюменской областной думы, выросла на 0,7% и составила – 26,7%. В региональных торговых сетях - 49 %, что на 4,7% больше, чем в начале 2021 года.

Для гарантированного сбыта произведенной продукции в регионе развивается и расширяется фирменная торговля. По состоянию на 1 января 2021 года в области имеется 187 объектов фирменной торговли, открытых 16 товаропроизводителями.

В настоящее время в Тюменской области функционируют магазины фирменной торговли ООО"Согласие", ЗАО ХК "Фонд", ООО "Абсолют", ООО "Ясень", АО "Мясокомбинат "Ялуторовский" и ООО "Тюменьмолоко", АО "Тюменский бройлер", , АО "Бенат", агрохолдинг "Юбилейный, агрофирма "КриММ", "Кондитерская фабрика "Квартет", ЗАО МБПК "Очаково", ООО "Бисквитный двор", ООО "Бизон".