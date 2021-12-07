Улететь из Тюмени в Калининград можно будет по четвергам и воскресеньям

| Фото: авиакомпания UTair во Вконтакте | Фото: авиакомпания UTair во Вконтакте

Новый маршрут из Тюмени в Калининград будет запущен со 2 января. Об этом сообщает авиакомпания Utair.

Рейс по четвергам и воскресеньям будут выполнять современные Boeing 737. Вылет из Тюмени — в 14 часов 45 минут, из Калининграда — в 17 часов 15 минут. Стоимость билетов в продаже на сайте компании и в мобильном приложении Utair — от 3 тыс. 553 рублей.

"В 2022 году обновляем маршрутную сеть и особое внимание уделяем запуску направлений из родного региона. Кроме Калининграда, в нашем зимнем расписании 15 маршрутов из Тюмени в города России", — отметил президент "Utair — Пассажирские авиалинии" Олег Семенов.