Автоинспекторы помогли вахтовикам на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

42 пассажирам автобуса, сломавшегося на 498-м км трассы Тюмень - Ханты-Мансийск в Уватском районе вечером 5 декабря, помогли тюменские автоинспекторы, сообщает региональная ГИБДД.

Вахтовики ехали из Нового Уренгоя в Оренбург. В автобусе сломалось сцепление, и он остановился на проезжей части, перекрыв одну из полос движения.

Автоинспекторы решили транспортировать автобус с помощью большегруза на жесткой сцепке до ближайшего автокемпинга. На помощь приехал еще один наряд ДПС. В ходе движения выяснилось, что транспортировка может быть небезопасна для пассажиров. Тогда полицейские стали останавливать машины и отправлять людей до автокемпинга по два-три человека.

“Водители с пониманием отнеслись к просьбам сотрудников ГИБДД, и все 42 пассажира добрались до кемпинга. После этого автобус транспортировали на СТО в сопровождении двух патрульных "КамАЗов”, - рассказали в ГИБДД.

Вахтовики ждут в автокемпинге резервный автобус, выехавшего за ними из Оренбурга.