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Тюменская УК заплатит пострадавшему подростку 30 тысяч рублей

Происшествия, 17:48 06 декабря 2021

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

30 тыс. рублей выплатит поскользнувшемуся на крыльце подростку управляющая компания в Тюмени, сообщает региональная прокуратура.

Как следует из материалов дела, 22 марта 13-летний подросток пошел выгуливать собаку и поскользнулся на крыльце жилого дома по ул. Малышева. Он получил рвано-ушибленную рану теменной области.

Отец мальчика обратился в прокуратуру с просьбой помочь взыскать моральный вред. Соответствующий иск к УК "Системы городского обслуживания" был направлен в Ленинский районный суд Тюмени.

Как отметили в надзорном ведомстве, вопреки закону и обстоятельствам дела, суд в иске прокурору отказал. Прокуратура округа обжаловала решение суда в Тюменский областной суд.

Судебная коллегия удовлетворила апелляцию прокурора, отменила решение районного суда и постановила взыскать с управляющей компании 30 тыс. рублей в пользу пострадавшего подростка.

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# компенсация , суд , управляющие компании

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