Тюменская УК заплатит пострадавшему подростку 30 тысяч рублей

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

30 тыс. рублей выплатит поскользнувшемуся на крыльце подростку управляющая компания в Тюмени, сообщает региональная прокуратура.

Как следует из материалов дела, 22 марта 13-летний подросток пошел выгуливать собаку и поскользнулся на крыльце жилого дома по ул. Малышева. Он получил рвано-ушибленную рану теменной области.

Отец мальчика обратился в прокуратуру с просьбой помочь взыскать моральный вред. Соответствующий иск к УК "Системы городского обслуживания" был направлен в Ленинский районный суд Тюмени.

Как отметили в надзорном ведомстве, вопреки закону и обстоятельствам дела, суд в иске прокурору отказал. Прокуратура округа обжаловала решение суда в Тюменский областной суд.

Судебная коллегия удовлетворила апелляцию прокурора, отменила решение районного суда и постановила взыскать с управляющей компании 30 тыс. рублей в пользу пострадавшего подростка.