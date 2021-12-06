В Тюмени "Лавка добра" примет средства реабилитации для инвалидов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Благотворительная акция по сбору вещей для лиц с ограниченными возможностями здоровья, приуроченная к Международному дню инвалидов, пройдет в Региональном центре "Семья" 7 декабря, сообщает пресс-служба центра.

Любой желающий в этот день может привезти в "Лавку добра" (ул. Амурская, 150), технические средства реабилитации (ходунки, костыли, инвалидные кресла, слуховые аппараты и иные), средства личной гигиены, которые будут переданы получателям социальных услуг, имеющим инвалидность.

Обращаем внимание, что в "Лавку добра" не принимаются медикаменты и лекарственные средства.