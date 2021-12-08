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Базарную площадь в Тобольске покажет аудиогид Мартин

Общество, 10:07 08 декабря 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Второй прогулочный маршрут с аудиогидом "Мартин, проводи" запустили в Тобольске. Чат-бот Мартин рассказывает, что происходило на Базарной площади и улице Мира в прошлом.

Над прогулочным маршрутом "По Базарной площади" работала команда проекта "Вектор улиц". По словам создателей, аудиогид познакомит жителей и гостей Тобольска с реальными историческими событиями, случившимся в подгорной части города, и зарисовками из будней горожан тех лет.

Ранее в рамках проекта "Вектор улиц" был разработан и запущен первый интерактивный маршрут "По стрит-артам". На локациях маршрута можно услышать о создании работ художниками из разных городов и истории тоболяков.

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# аудиогид , Базарная площадь

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