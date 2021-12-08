Три тысячи рисунков посвятили Сибири юные тюменцы

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Почти три тысячи учащихся школ и воспитанников детских садов приняли участие в областном конкурсе рисунков "Тебя, Сибирь, мои обнимут длани", который проводился ко Дню Сибири. Его итоги на встрече с победителями подвел председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев 7 декабря.

Общественная палата организует конкурс в одиннадцатый раз, свои работы присылали школьники и дошкольники из Тюмени, Ялуторовска, Тобольска, Ишима и Заводоуковска.

"Больше всего работ было подано в номинациях "С чего начинается Родина" и "Сибирь духовная". Прежде чем создавать рисунки, ребята знакомились с эссе, посвященным темам номинаций.", — отметил Геннадий Чеботарев.

Победителями и призерами конкурса стали 276 школьников и 75 дошкольников, их наградили грамотами, печатными пряниками и книгами.

На встрече о назначении живописи ребята побеседовали с заслуженным художником РФ Александром Павловым. По его мнению, детское творчество достойно особого внимания.

"Это очень серьезное творчество. Бывает, что взрослые начинают стесняться своего неумения, возникают какие-то предрассудки, комплексы. А ваша непосредственность помогает порой решать такие задачи, которые взрослые художники не могут решить. Ребенок не знает преград, он берет и делает красивую интересную вещь. И чем привлекает ваше творчество — это добротой, добрым взглядом на мир. Вы чаще всего рисуете то, что вы любите, что интересно, что ближе. И эта любовь остается в ваших работах, ваших рисунках", — отметил Александр Павлов.

Художник подарил участникам встречи альбомы со своей живописью и графикой.

Рисунки победителей и призеров конкурса "Тебя, Сибирь, мои обнимут длани" будут представлены в Общественной палате Тюменской области, Тюменской областной думе и администрации Тюмени.

Влада Нерадовская