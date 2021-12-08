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ТюмГУ предлагает тюменцам проверить знания по живописи

Общество, 12:04 08 декабря 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Арт-викторину к международному дню художника, который отмечается 8 декабря, подготовила кафедра искусств Тюменского государственного университета.

Как сообщает пресс-служба вуза, проверить свои знания по искусству смогут все желающие. Отвечать на вопросы викторины можно по ссылке до 12 декабря включительно. Итоги подведут 13 декабря.

Авторы лучших ответов получат тематические призы, от керамики до живописных этюдов.

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# викторина , ТюмГУ , художники

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