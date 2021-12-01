  • 10 декабря 202110.12.2021пятница
  • USD73,5998
    EUR83,3444
  • В Тюмени -7..-9 С 6 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Три игрока МФК "Тюмень" вызваны в состав молодежной сборной России

Спорт, 09:09 10 декабря 2021

МФК "Тюмень" | Фото: МФК "Тюмень"

Три игрока "Тюмени" вызваны в состав сборной России по мини-футболу для игроков не старше 19 лет, сообщает пресс-служба клуба.

Голкипер Денис Субботин, полевые игроки Дмитрий Босюк и Азиз Муждаков начали подготовку к гостевым товарищеским играм с командой Франции. Они состоятся 14 и 15 декабря во французском городе Лизье.

Эти встречи команда Константина Маевского проведет в рамках подготовки к основному раунду квалификации Чемпионата Европы-2022, который пройдет с 15 по 20 марта. За выход в финальный турнир сборная России сразится со сверстниками из Румынии, Словакии и Грузии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# мини-футбол , МФК Тюмень

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:09 10.12.2021Три игрока МФК "Тюмень" вызваны в состав молодежной сборной России
15:10 09.12.2021Финал Кубка мира по лыжным гонкам пройдет в Тюмени в марте 2022 года
11:08 09.12.2021БК "Нефтехимик" переиграл липецких баскетболистов
08:38 09.12.2021Третий этап Кубка России по биатлону пройдет в Чайковском