Три игрока МФК "Тюмень" вызваны в состав молодежной сборной России

| Фото: МФК "Тюмень" | Фото: МФК "Тюмень"

Три игрока "Тюмени" вызваны в состав сборной России по мини-футболу для игроков не старше 19 лет, сообщает пресс-служба клуба.

Голкипер Денис Субботин, полевые игроки Дмитрий Босюк и Азиз Муждаков начали подготовку к гостевым товарищеским играм с командой Франции. Они состоятся 14 и 15 декабря во французском городе Лизье.

Эти встречи команда Константина Маевского проведет в рамках подготовки к основному раунду квалификации Чемпионата Европы-2022, который пройдет с 15 по 20 марта. За выход в финальный турнир сборная России сразится со сверстниками из Румынии, Словакии и Грузии.