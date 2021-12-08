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Председателя Избирательной комиссии Тюменской области выберут 16 декабря

Политика, 16:51 08 декабря 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

ЦИК России выдвинул кандидатуру Игоря Халина на должность председателя Избирательной комиссии Тюменской области. Решение об избрании того или иного кандидата примут по итогам тайного голосования члены Избирательной комиссии Тюменской области 16 декабря.

Известно, что на организационном заседании облизбиркома также выберут заместителей и секретаря областного избиркома.

В состав Избирательной комиссии Тюменской области входит 14 человек, половину из них назначают депутаты облдумы, половину - губернатор Тюменской области Александр Моор.

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# Александр Моор , выборы , Игорь Халин

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