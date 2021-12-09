В Тюменском районе закрыли одну школу на карантин из-за ОРВИ

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Коллектив Винзилинской средней школы отправили на карантин из-за высокой заболеваемости ОРВИ с 9 декабря. Общее количество заболевших составляет 29%.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила начальник управления образования Ольга Буторина.

Из 1 тыс. 906 учеников на данный момент болеет 566 детей, что составляет 29,6%. На заседании санитарно-противоэпидемической комиссии было принято решение разобщить коллективы до 15 декабря. Если ситуация улучшится к этому времени, то дети и педагоги вернутся в школу. Пока же они будут находится на дистанционном обучении, отметила она.

По причине заболевания коронавирусной инфекцией в Тюменском районе закрыт один класс в Онохинской школе.

"В целом ситуация по заболеваемости ОРВИ и ковидом в учреждениях образования района стабильная, не вызывающая больших опасений. Если классы закрываются на карантин, то это единицы. Так, в Боровском на сегодня закрыты шесть классов, в Богандинском - пять. Среди дошкольных учреждений закрыта из-за ОРВИ одна группа в Кулаково", - говорит Буторина.

Профилактика заболеваний, своевременная вакцинация благоприятно влияют на эпидобстановку в коллективах учреждений образования. Так, на сегодня в Тюменском районе прививку от COVID-19 сделали 93% педагогов, большинство из них ревакцинировались. Активно прошла и прививочная кампания от гриппа как среди учителей, так и среди детей.

Напомним, в Тюменской области с каждым днем увеличивается число классов, которые закрываются на карантин. Из-за COVID-19 закрыто 86 групп в 53 детских садах и 16 классов в 14 школах. По причине высокой заболеваемости ОРВИ и гриппом закрыто 11 групп в пяти детсадах.

Анжела Лебедева