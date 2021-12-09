В Тюменской области логистическая компания воспользовалась гарантийным поручительством на 69 млн рублей
Гарантийным поручительством на 69 млн рублей воспользовалась тюменская компания "Солоджи Логистика Раша" за последние шесть лет, сообщает региональное инвестиционное агентство.
"Солоджи Логистика Раша" оказывает услуги в области логистики более 15 лет. Заказчиками являются мировые лидеры в машиностроении, нефтегазосервисной и авиационной отраслях, агропромышленном комплексе и фармацевтике. Государственную поддержку по программе "Гарантийный фонд" компания впервые получила в 2016 году и с тех пор ежегодно обращалась за поручительством.
Получение такого вида помощи для предпринимателей снимает ряд вопросов, связанных с обеспечением обязательств при получении кредитных средств.
"Доступность, условия предоставления гарантийной поддержки, быстрота получения способствует неоднократному обращению за поручительством в Инвестиционное агентство и развитию положительных долговременных отношений с получателями поддержки", — рассказала начальник отдела гарантийного фонда Инвестиционного агентства Тюменской области Мария Покалюхина.
Поддержка предприятиям в части гарантийных поручительств предоставляется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".