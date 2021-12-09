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В Тюменской области логистическая компания воспользовалась гарантийным поручительством на 69 млн рублей

Экономика, 13:22 09 декабря 2021

invest.admtyumen.ru | Фото: invest.admtyumen.ru

Гарантийным поручительством на 69 млн рублей воспользовалась тюменская компания "Солоджи Логистика Раша" за последние шесть лет, сообщает региональное инвестиционное агентство.

"Солоджи Логистика Раша" оказывает услуги в области логистики более 15 лет. Заказчиками являются мировые лидеры в машиностроении, нефтегазосервисной и авиационной отраслях, агропромышленном комплексе и фармацевтике. Государственную поддержку по программе "Гарантийный фонд" компания впервые получила в 2016 году и с тех пор ежегодно обращалась за поручительством.

Получение такого вида помощи для предпринимателей снимает ряд вопросов, связанных с обеспечением обязательств при получении кредитных средств.

"Доступность, условия предоставления гарантийной поддержки, быстрота получения способствует неоднократному обращению за поручительством в Инвестиционное агентство и развитию положительных долговременных отношений с получателями поддержки", — рассказала начальник отдела гарантийного фонда Инвестиционного агентства Тюменской области Мария Покалюхина.

Поддержка предприятиям в части гарантийных поручительств предоставляется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

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# инвестиционное агентство , предпринимательство

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