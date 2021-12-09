Александр Моор предложил бизнесу создать бренды Тюменской области

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К совместной работе по разработке брендов и брендированию призвал представителей бизнеса губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая на бизнес-форуме "День знаний для предпринимателей" 9 декабря.

Глава области подчеркнул важность такой работы и выразил уверенность, что регион и предприниматели должны работать вместе, разрабатывая бренды, которые бы усиливали друг друга. При этом здесь не предусматривается никакой иерархии брендов, они должны работать в единой логике.

"Только если мы с вами вместе создадим усиливающие друг друга бренды, то сможем продвигать продукты, услуги и наш регион в Российской Федерации. А при хороших находках позиционировать себя на международной арене", - подчеркнул губернатор.

Он добавил, что сегодня брендирование важно, ведь в условиях большой конкуренции, огромных объемов информации, значительного количества товаров и услуг достучаться до сердца потребителя бывает непросто.

Тюменская область пока имеет небольшой опыт в разработке брендов, при этом регион продолжает учиться и искать новые пути.

"Во времена нестабильности важно строить долгосрочные планы. И в этом смысле брендирование – это как раз работа на долгосрочную перспективу. Мне нравится выражение "план – ничто, планирование – все". Ведь даже если не будет разработан хороший бренд, то сама работа над ним позволит многое осмыслить и систематизировать", - высказал мнение Александр Моор.

Говоря в целом о мероприятии, глава региона подчеркнул, что "День знаний для предпринимателей" всегда затрагивает самые актуальные, интересные и практикоориентированные темы. Он пожелал представителям бизнеса плодотворной работы и новых идей.

Ежегодный бизнес-форум "День знаний для предпринимателей" проходит в Тюмени. Форум организован тюменским отделением "Деловой России" в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" при поддержке правительства Тюменской области, фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" и центра "Мой бизнес".

Любовь Голышева