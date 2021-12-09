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Карбоновые полигоны и вакцина "КовиВак" вошли в музыкальный альбом "Звуки науки"

Общество, 14:27 09 декабря 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Достижения Года науки и технологий в Минобрнауки России представили в виде музыкального альбома "Звуки науки". В него вошли такие научные достижения как карбоновые полигоны, вакцина от COVID-19 "КовиВак", коллайдер NICA и другие.

По информации министерства науки и высшего образования, музыкальный альбом "Звуки науки" — цифровая аудиальная выставка, посвященная главным научным достижениям года. Альбом состоит из девяти композиций, написанных в соответствии с принципами, по которым работает каждый из этих объектов.

К карбоновым полигонам авторы альбома создали музыку, основной метафорой которой является концепция очищения и дыхания человека и планеты. Эта идея выразилась через музыкальный штрих и темп, где каждая фраза — это вдох и выдох.

А в основе музыкальной концепции к вакцине "КовиВак" лежит идея музыки и мелодии, произрастающей из хаоса. Какофония, набор атональных звуков, которую наш слух пытается поначалу отторгнуть, но, придя к унисону, мы ее принимаем, обретая аудиальную гармонию.

Послушать альбом можно на всех музыкальных площадках: "Яндекс.Музыка", Spotify, Apple Music, Boom, VK Music, Youtube Music, а также на сайте, где есть и информация о самих достижениях и принципах создания музыки.

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# Год науки и технологий , музыка

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