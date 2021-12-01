На производстве МАН в Тобольске идут пусконаладочные работы системы водоснабжения

| Фото: ЗапСибНефтехим | Фото: ЗапСибНефтехим

Пусконаладочные работы системы водоснабжения проходят на первом в России производстве малеинового ангидрида в Тобольске, сообщает "ЗапСибНефтехим".

На производстве МАН система водоснабжения - замкнутого цикла, без образования сточных вод. Забор воды из внешней среды для заполнения системы выполняется разово. После очистки использованная вода будет задействоваться многократно – для охлаждения оборудования и технологических потоков производства.

Блок оборотного водоснабжения на производстве МАН состоит из двух секций градирен и трех насосов. Объем бетонной чаши для заполнения водой составляет 460 куб. метров – это более 2 тыс. среднестатистических ванн.

Блок оборотного водоснабжения ежесуточно будет охлаждать более 100 единиц динамического оборудования и еще около 70 – теплообменного. Часть смонтированного оборудования уже подключена к блоку, а сама система заполнена водой. В работе находятся два основных насоса, один – резервный, производительность каждого – более 1 тыс. 650 кубических метров в час. Станцию будут обслуживать два человека.