Тюменец дважды попался на хранении наркотиков и отправился в колонию

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Четыре года в исправительной колонии общего режима проведет ранее судимый 31-летний тюменец по приговору Центрального районного суда Тюмени, сообщает региональная прокуратура.

11 августа 2021 года мужчина был признан виновным в незаконном приобретении и хранении более трех граммов героина для собственного употребления. Ему назначили три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Однако 26 августа тюменец вновь приобрел для себя героин массой более четырех граммов и был задержан сотрудниками полиции.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ - незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере. Суд отменил подсудимому условное осуждение и приговорил к лишению свободы.

Приговор не вступил в законную силу.