Владимир Якушев назвал уходящий год динамичным и интересным

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2021 год был очень динамичным и интересным. Об этом заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев в интервью телеканалу "Россия 1".

"В 2021 году, несмотря на пандемию COVID-19, в федеральном округе продолжалась реализация национальных проектов. Федеральное правительство предложило регионам очень много интересных инструментов развития, в частности - инфраструктурные бюджетные кредиты. Чтобы претендовать на выделение средств, нужно было очень быстро подготовить и защитить проекты. Поэтому мы находились в постоянном движении", - отметил он.

Полпред президента России в федеральном округе - не только контролер, но и помощник для регионов, убежден Владимир Якушев.

"Главная задача, которую я вижу перед собой - помогать регионам справляться с теми или иными проблемами, продвигать их интересы на различных федеральных площадках. Этим полпредство и занималось в течение уходящего года. Я старался быть максимально полезным для регионов", - рассказал полпред главы государства.

Евгений Бабенко